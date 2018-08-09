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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 23:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kendisi ve eşi Emine Erdoğan için kurban bağışında bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.
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