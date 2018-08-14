Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılayı’na kurban bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılayı’na yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 30 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılayı’na yaptı.
Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.