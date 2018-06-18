banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93043
ALTIN
193.548
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2343
EURO
5.4759
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
banner282

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında "Dersane açtık, yanımızda 26-27 yaşında 120 öğretmen çalıştırıyorduk. Onun için ben gençlerin girişimcilik ruhuna inanıyorum" demişti ancak dershanenin battığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında "Dersane açtık, yanımızda 26-27 yaşında 120 öğretmen çalıştırıyorduk. Onun için ben gençlerin girişimcilik ruhuna inanıyorum" demişti ancak dershanenin battığı iddia edildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muharrem İnce için dershane ve şiir kitabı eleştirisi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce katıldığı televizyon programında "Dersane açtık, yanımızda 26-27 yaşında 120 öğretmen çalıştırıyorduk. Onun için ben gençlerin girişimcilik ruhuna inanıyorum" demişti ancak dershanenin battığı iddia edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı mitinginde  CHP’nin cumhurbaşkanı adayı muharrem ince’yi eleştirmişti. Erdoğan, "Yalova'da hukuksuz şekilde öğretmen çalıştırıp, cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor" demişti.

Peki Erdoğan’ın Muharrem İnce ile ilgili eleştirileri neler?

Milletvekili olmadan önce fizik öğretmenliği yapan Muharrem İnce 1989 yılında birdershane'ye ortak oldu. Ancak iddialara göre İnce dershanede işe aldığı öğretmenleri sigortasız çalıştırdı. Dershane batınca da çalıştırdığı öğretmenlerin tazminatlarını da ödemedi.

Sosyal sigortalar kurumu dershanede inceleme başlattı, ve müfettiş incelemesi sonucunda muharrem İnce’ye para cezası kesildi.

Bu karara İnce itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti

Muharrem İnce’nin sahibi olduğu dershanenin  ortağı ise Özcan Özel’di. 

İddiaya göre İnce CHP’den milletvekili olduktan sonra  dershane borçlarına karşılık Özcan Özel’i de adım  adım siyasete soktu.  Özel önce CHP Yalova il başkanı oldu. İnce, Özel’in oğlunu da kendisine danışman yaptı  24 haziran seçimlerinde ise Muharrem İnce‘nin  ortağı  Özcan Özel CHP’nin Yalova’dan birinci sırada milletvekili adayı yapıldı.

banner277

ŞİİR KİTABI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerden biri de yazdığı “Tatanka” isimli şiir kitabı. Kitap sosyal medyada oldukça tartışıldı. nedeni ise İnce’nin şiirlerindeki erotik ifadeler.

Muharrem İnce eleştirilere Gaziantep mitingden yanıt verdi. “Kitabımın arkasındayım” dedi.

ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun mitinginde "Biz belki utanır diye Bay Muharrem’in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler" dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar...
Saadet Partisi’nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar...
Adalar'a elektrikli fayton geliyor...
Adalar'a elektrikli fayton geliyor...
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
Fenerbahçe'den flaş açıklama!
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!
İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti
İran plakalı lüks cipte çıkanlar şoke etti
Leyla Lydia Tuğutlu'nun Bikini Fotoğrafı 1 Saatte 55 Bin Beğeni Aldı
Leyla Lydia Tuğutlu'nun Bikini Fotoğrafı 1 Saatte 55 Bin Beğeni Aldı
Münbiç'te devriye görevi başladı
Münbiç'te devriye görevi başladı
Aydın Doğan Hakkındaki Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı!
Aydın Doğan Hakkındaki Zorla Getirme Kararı Kaldırıldı!
Yağ Ve Karbonhidratın Bir Arada Olduğu Gıdaların Beynin Ödül Merkezini Harekete Geçirdiği Tespit Edildi
Yağ Ve Karbonhidratın Bir Arada Olduğu Gıdaların Beynin Ödül Merkezini Harekete Geçirdiği Tespit Edildi
Haksen Merkezi Cezaevi’nde Grev Uyarısında Bulundu
Haksen Merkezi Cezaevi’nde Grev Uyarısında Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim