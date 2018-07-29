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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temasları sonrası yurda döndü. Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 03.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Ankara'ya geldi.

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