Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde bin 380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

"Yolunuz, yolumuz açık olsun"

Partililerin tezahüratları eşliğinde oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salondakileri selamladı.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6. Olağan Kongremize gösterdiğiniz bu ilgi, alaka sebebiyle sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek salondan ayrıldı.

Kongrede, oy verme işlemi saat 16.15'te sona erdi, oy sayımına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Genel Başkanlığa seçildi

Kongre Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, seçim sonuçlarına göre kayıtlı 1457 delegeden bin 381'inin oy kullandığını, 1380 oyun geçerli, 1 oyun geçersiz sayıldığını açıkladı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylama ile belirlendi.