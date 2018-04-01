Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimler sınır karakolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerle Oğulpınar Hudut Karakolu'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni kamuflajını giyerek askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı.

Sanat ve spor camiasının güzide temsilcileriyle Hatay'daki askerleri ziyaretleri vesilesiyle karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazdığını söyledi.

Erdoğan, dünyanın şaşkınlıkla ve hayranlıkla takip ettiği bir operasyonla, iki ayı dahi bulmayan bir operasyonla Afrin şehir merkezinin ele geçirilmiş olmasının gerçekten tarih bir başarı olduğunu vurgulayarak, operasyona katılan tüm askerleri, jandarma, polis, korucular, istihbaratçılar ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarını tebrik etti.

Operasyona destek veren AFAD'dan Kızılay'a, Sağlık Bakanlığından belediyelere kadar tüm kurumlara da teşekkür eden Erdoğan, milletle beraber sanatçılar ve sporcuların da bu başarıdan gurur duyduğunu gördüğünü söyledi.

Ziyaretin bir bölümünde Esat Kabaklı ‘Bil Oğlum’ isimli türküsünü seslendirdi. Kabaklı’ya klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk, hatta onların tüm değerlerine, tüm başarılarına düşman sanatçılar ve sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor. Değişim zaten böyle bir şeydir. Sadece bir alanda ileriye doğru adımlar atarken, diğer alanlarda geride kalamazsınız. Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarılarıyla, ekonomideki atılımlarıyla, diplomasideki dik duruşuyla velhasıl her alanda birden gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz manzara, işte bu değişimin en güzel ifadesidir, en çarpıcı fotoğrafıdır. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat - 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel

"MENDERES GİBİ, RAHMETLİ ÖZAL GİBİ MİLLETİN ADAMLARI"

Türkiye'nin elde ettiği başarılar milletin özgüvenini perçinlerken, daha büyük başarılar için kendilerine kuvvet, cesaret verdiğini dile getiren Erdoğan, yıllarca bu ülkeyi ve bu milleti hiçbir şey yapmadan, sadece kendine olan güvenini baskılayarak, demokrasiden ekonomiye her alanda yerinde saydırdıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem dönem kabuğunu kırıp, atılım yapmak istediğinde de darbelerle, krizlerle, iç kavgalarla vaktini ve enerjisini boşa harcattıklarına işaret ederek, "Milletimiz, o hayranlık verici irfanıyla en karanlık günlerde dahi yerinin orası olmadığını aslında biliyordu. Bunun için de her fırsatta bizim şehit başvekilimiz Menderes gibi, rahmetli Özal gibi milletin adamları dediğimiz isimlerle çıkış yollarını zorlamıştır." dedi.

Namık Kemal'in, Gazel şiirinden dörtlük okuyan Erdoğan, şiirin bu bakımdan çok ibretlik olduğunu vurguladı. Erdoğan, gerçekten de milletin, başkalarından yardım beklemektense kendi gücüyle, gayretiyle, emeğiyle, hatta yeri geldiğinde kendi kanı ve canıyla geleceğini inşa etmek için çalıştığını ifade etti.

Erdoğan, geçen 15 yılda milletin desteğiyle tesis ettikleri istikrar ve güven ortamı sayesinde ülkenin tarihindeki en büyük demokratik açılımları, en büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkenin yükselişi belli bir düzeyi geçtikten sonra ufak tefek sarsıntıların, ufak tefek operasyonların istikrar ve güven ortamını bozmaya yetmediğine işaret eden Erdoğan, bir dönem birkaç milyar dolarlık spekülasyonlarla yerle yeksan edilen Türkiye'nin son beş yıldır sayısız siyasi ve ekonomik saldırıyı terör örgütleri vasıtasıyla kendine kurulan tuzaklarını savuşturmayı başardığını vurguladı. Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarımız, bu bakımdan gücümüze güç katmıştır." dedi.

Türkiye'nin 2002 yılından beri her yılını bir öncekinden daha güçlenerek geride bıraktığını belirten Erdoğan, bu yükselişi ne 2007'deki vesayet krizinin, ne FETÖ ihanetlerinin ne de Suriye ve Irak'taki senaryoları ülkeye taşıma gayretlerinin durduramadığını vurguladı.

"Bugün, Türkiye 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Kapısında beklediğimiz insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları sebebiyle bizlere ne yazık ki kapıyı açmayanlar, bizi şu anda bunları üretir hale getirmiştir. Şimdi daha güçlüyüz, şimdi artık şu parça gelecek mi, bu parça gelecek mi diye beklemiyoruz. Artık kendimiz yapıyoruz ve bunu yapanlar da arazide artık Mehmetçikle, bütün subaylarımızla komuta kademesiyle el ele, omuz omuza operasyonları yürütüyorlar.

Bugün artık George'la filan işimiz yok. Ahmet, Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar. Bugün Türkiye, 2013 emniyet, yargı darbe girişimi öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye, 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür, bugün Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları öncesinden çok daha güçlüdür."

"ONLAR KAÇACAK, BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, "Tabii artık fazla da kalmadı, Mehmet'imiz yükleniyor, saldırıyor, tabii onlar da bir taraftan kaçıyor ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerine giriyoruz, gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın dışında, Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde 68, en sıkıntılı yerlerden Amanoslar'da bir hafta içinde 17, yurt içinde salı günü itibarıyla 14 olmak üzere toplam 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bundan sonra geçen her günde, bir öncekinden daha güçlü hale gelerek yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin huzuru, refahı için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletlerin imtihan dönemleri vardır, Türk milleti de işte böyle bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ile Allah'a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Elbette önümüzde daha katetmemiz gereken çok mesafe var ama ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, katıldığımız programlarda gördüğümüz manzara bize gelecek için ümit aşılıyor. Türk milleti son örnekleri Çanakkale'de İstiklal Harbi'mizde görülen tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir.

Yöneticiler olarak bize düşen görev, bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirerek ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Askerimiz sahada ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçımız kendi alanında ne kadar güzel işler çıkartırsa, sporcumuz müsabakalarda ne kadar büyük başarılar elde ederse bizim bu çabamızın neticeye ulaşması o kadar kolaylaşır. Çünkü ülkelerin ve milletlerin gücü, işte tüm bunların toplamından oluşur. Sahadaki başarılarınızın gölgesinin düşmediği bir masada, istediğiniz neticeyi elde etme şansınız zaten yoktur."

Gazi Mustafa Kemal'in, İstiklal Harbi'nin belki de en zor, adeta umutların tükendiği zamanda söylediği çok önemli bir sözünün bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Gazi diyor ki; 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır.' Türkiye'nin bugün verdiği mücadelede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, böyle bir dönemde hiç kimse hiçbir grup, hiçbir parti hiçbir kesim sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket edemez." dedi.

"BURADAKİ BU GÜZEL MANZARA DALGA DALGA TÜM ÜLKEMİZE YAYILACAKTIR"

Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için her bir kişinin günlük çıkarların ötesinde düşünerek hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kendi işimizi en güzel şekilde yaparak mücadeleye katkıda bulunmamız gereken bir süreçte bulunuyoruz. Askersek en iyi askerliği yapacağız, sanatçıysak sanatın en iyisini icra edeceğiz, sporcuysak mücadelenin en iyisini ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanıysam, ülkemi en iyi şekilde yönetmenin gayreti içinde olacağım." dedi.

Bunun Türkiye'deki 81 milyon bireyin tamamı için tek tek geçerli bir anlayış olduğunun altını çizen Erdoğan, millete karşı sorumluluğun başka türlü yerine getirilemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, buradaki varlığınızla, sorumluluğunuzun farkında olduğunu gösterdiniz. Sizler buradaki dik duruşunuzla bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar, gerçek sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah, buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, bu duygularla bir kez daha en üst komutanından erine kadar tüm Mehmetçiklere, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere ülkenin güvenliği, huzuru, geleceği için kahramanca yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

Sanatçıları ve sporcuları, bu önemli vazifelerinde askerlerin yanlarında oldukları ve onlara desteklerini gösterdikleri için de tebrik eden Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık, sıhhat ve afiyet diledi.



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