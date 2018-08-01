Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan Brunson gerginliği ile ilgili, "Tehdit ifadeleri kimseye bir şey kazandırmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Milletvekili İsmail Gökçe için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerginliğine ilişkin, "Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle vvangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşinin ve yaralanan 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Erdoğan, "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır." dedi.