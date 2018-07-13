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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'a şeref madalyası verecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Son Başbakan ve Yeni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'a şeref madalyası verecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Son Başbakan ve Yeni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'a şeref madalyası verecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'a şeref madalyası verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Son Başbakan ve Yeni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı Seçimi'nin 3'üncü turunda 335 oyla Meclis Başkanı seçildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Son Başbakan ve Yeni TBMM Başkanı Yıldırım'a hizmetlerinden ötürü şeref madalyası verecek. Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. 

İlk kabine toplantısı saat 15.00'te

Erdoğan, saat 14.00'te eski TBMM binasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak. 

Yeni sistemin ilk kabine toplantısı da saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. 

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