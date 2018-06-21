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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’de gençlerin kendisini davet ettiği pankarta kayıtsız kalamadı. Gençlerin çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı Dombra müziğini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’de gençlerin kendisini davet ettiği pankarta kayıtsız kalamadı. Gençlerin çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı Dombra müziğini dinledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip amca çaya bekleriz' pankartına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’de gençlerin kendisini davet ettiği pankarta kayıtsız kalamadı. Gençlerin çalışmalarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı Dombra müziğini dinledi.

Mardin mitinginin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı ziyaret eden Erdoğan, seçim özel radyo programını Mardin Valiliğinde gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’den ayrılmadan önce havaalanı güzergâhında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gençlerin astığı “Tayyip amca çaya bekleriz pankartına kayıtsız kalamadı

 

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Görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından Mardinli gençlere kazandırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu. 

Mardinli gençlerle bir araya gelen Erdoğan, merkezin içinde yapılan kursları ve çalışmaları inceledi, gençlerden bilgi aldı. 

Gençlerle masa tenisi de oynayan Erdoğan, Dombra şarkısını dinledi. 

Gençlerin resim çektirme talebini de geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafının ardından özel uçağı ile Mardin’den ayrıldı.

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