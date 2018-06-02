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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir?

02 Haziran 2018 Cumartesi 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir? 'Dışarı çıkmalı ve faaliyetini sürdürmeli'. Bunların millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'Çık, faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle, adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum."

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