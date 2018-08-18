Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sevgili Ak Partililer, aziz dava ve yol arkadaşlarım, dünyanın dört bir köşesinden bugün bu heyecanımızı bizlerle paylaşan devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar, siyasi partilerin başkanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinden salonumuza teşrif eden kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşmak üzere misafirlerimize tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.

"AK Parti'nin asıl kurucusu da sahibi de millettir"

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti’nin asıl kurucusu da sahibi de millettir. AK Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gereklidir. AK Parti Türkiye’dir. Bu yüzden partimizi gözümüz gibi koruyoruz.

"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

Biliyor musunuz, iman varsa imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de yine imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Türk’ün cesareti ve Müslüman’ın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. 'Ya olacağız, ya öleceğiz' diyerek hedeflerimize doğru yürüyen bir milletiz.

"Türkiye’nin yükselişini durduramayacaksınız"

Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye’nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz Müslüman’ız. Hak için, devlet için, insanlık için pencereden izleyenlerden olmayacağız.

"Bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmayacağız"

Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

"Kaderin üstündeki kaderin tezahürlerine hep tanık olduk"

Gücümüzü vesayet odaklarından değil sadece milletimizden aldık, milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık.

Vatanımıza sadece nüfus cüzdanımızla değil kalbimizle, ruhumuzla, her şeyimizle bağlıyız. Onun için canımızı feda etmekten çekinmeyiz. Kaderin üstündeki kaderin tezahürlerine hep tanık olduk. Hep birlikte Türkiye olduğumuzda kimsenin bize gücü yetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına ara vermesiyle birlikte AK Parti tanıtım filmi izletildi.

"Operasyonları genişleterek devam ettireceğiz"

Türkiye'nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus'ta, El Bab'da, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız.

"Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz"

Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul, 43 kilometre. Her iki tarafında inşallah iki butik şehir oluşturacağız. Böylece Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin 17 yaşında olduğunu anımsatan Erdoğan, genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'ye ve dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar verdiklerini söyledi.

“Dünyaya faklı bir mesaj vereceğiz”

"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz." diyen Erdoğan, bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongre yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceklerini ifade etti.

Alandakilerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun." diye konuştu.

“Yapacağımız çok şey var”

Kongrede mesajlar vereceklerini, bu mesajlarla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor. 30 Ağustos'ta da yine Kocatepe'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Kararlılıkla eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, ardından mart yerel seçimler."

Yerel seçimler

Partililere, "Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyük şehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, aldığı "Evet" yanıtının ardından şunları söyledi:

"Zira istiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde AK Parti'nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın.

İşte bakın şu anda elhamdülillah 80 vilayetimize doğal gazımızı ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, "Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim Kurban Bayramı'nı tüm İslam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ülkemizde milletimizin birliğini, beraberliğini daim kılsın ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını Rabbim bizlere nasip etsin. Şu anda hac görevini ifa eden kardeşlerimin inşallah gerek Mekke'de, gerek Medine'de dualarını Rabbim kabul eylesin, Arafat'ta yapılacak duaları kabul eylesin. İnşallah bizim bu yürüyüşümüze bu dualar hep güç kattı, bu defa yine güç katsın." ifadelerini kullandı.

Alandakilerle karşılıklı "durmak yok, yola devam" diyen Erdoğan, ayın 4'ünde Kadın Kollarının kongresini yaptıklarını, bugün de ana kademenin kongresini yapacaklarını aktardı.

Erdoğan, "Ankara seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yar, yardımcımız olsun." karşılığını verdi.

Rabia işaretiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle karşılıklı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Kongremiz hayırlı olsun." diyerek tamamladı.