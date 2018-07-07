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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine katıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış'ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı İsmail KahramanBaşbakan Binali Yıldırım ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende nikah şahidioldu. Kıyılan nikahın ardından çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



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