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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslüman liderlerle telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslüman liderlerle telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

15 Haziran 2018 Cuma 09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslüman liderlerle telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'le telefonda görüştü.

Erdoğan ve Abdulaziz, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit etti.

Erdoğan, Abdulaziz görüşmesinde, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BMGK'de kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la da telefonda görüştü.

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Ramazan bayramı münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin konusundaki son gelişmeler de ele alındı. İki lider, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin vetosuna takılan kararın BM Genel Kurulunda kabul edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklı davalarının daima destekçisi olacağını vurguladı.Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti.

Erdoğan ve Abbas, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bayramlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistanlı mevkidaşı Hüseyin, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri görüşmede, birbirlerine tebriklerini iletti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit eden iki lider, bölgesel konulara da değindi.

Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu neticeler elde edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Filistin konusunda uluslararası platformlardaki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, bayramın, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

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