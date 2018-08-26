Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt demek Mekke, Kudüs, Rumeli ve balkanlar demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malazgirt, öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir, sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bayramdan dönen sürücülere uyarı

Bayram dönüşü için yollara çıkan sürücü kardeşlerimizin dikkatli olmalarını rica ediyorum.

75 bin kişi Malazgirt'e geldi

Şu anda Malazgirt ovasını görüyorum. Onbinler burada. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi burada.

Ahlat'a otağ merkezi yapılacak

Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Çünkü Sultan Alparslan oraya otağıyı kurdu. Selçuklu mimarisiyle çok kısa zamanda orayı bitireceğiz inşallah. Malazgirt meydan savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Tarihimizi, köklerimizi ve ecdadımızı yaşatacak çalışmalara önemle öncelik veriyoruz.

"Malazgirt demek Mekke, Kudüs, Rumeli ve balkanlar demektir"

Gittiğimiz her yere gönüllerden girdiğimiz için aradan kaç asır geçerse geçsin varlığımız devam ediyor. Malazgirt demek, Mekke, Kudüs, Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık aynı zamanda nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Dört bir yandan uğradığımız tüm saldırıların üstesinden aynı silahla galip geldik. Burası bizim istiklal ve istikbal ateşimizin kıyamete kadar yanacağının göstergesidir.

"Malazgirt'te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik"

Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt'te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır ne Afrika ne Orta Asya kalır ne Balkanlar ne Kafkasya kalır.

"Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir"

Türk milletinin geleceği için topyekün ayağa kalkabilmesi için bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Türkiye her dönemde olduğu gibi bugün de sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye gerisindeki koskoca bir tarihin ve insanlığın sorumluluğunu taşıyor. İdeallerimizi siyaset yoluyla hayata geçirmeye başladığımız günlerden beri bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

"Aynı huzur ortamını Suriye ve Irak'ta inşa edeceğiz"

Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek manada tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olması boşuna değildir. Aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz. Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa onun bulunduğu yerde başlar.

"Güçlü olmak zorundayız aksi takdirde bize yaşama hakkı vermezler"

Bunun için siyasette diplomaside güçlü olmak zorundayız. Ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak zorundayız. Tüm kurumlarımızla güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bize bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Mesele AK Parti meselesi değil mesele Türkiye meselesidir, mesele milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir. Batıyı tanıyan herkes bilir ki Türk demek Müslüman demektir. Türkiye demek tüm müslümanların hamisi, umudu demektir. Batıyla doğrudan teması olup da hala kimliğini özgürlüğünü koruyabilen tek ülke ve millet biziz. Mazlum toplumlar bunun için Türkiye'ye bu kadar değer veriyor bizi kalplerinden ve dualarından eksik etmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti