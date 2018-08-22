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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.

Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı’nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.

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