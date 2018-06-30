Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a oğlu Şeyh Nasır'ın geçirdiği başarılı ameliyatla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a, oğlu Şeyh Nasır'ın geçirdiği başarılı ameliyatla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın da görüşme vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçim zaferinden dolayı tekrar tebrik ettiği öğrenildi.