Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret ettikleri öğrenildi.