banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne'de intihar
GİRNE'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Girne'de intihar
Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret ettikleri öğrenildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın ekonomik hedeflerinizden vazgeçmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın ekonomik hedeflerinizden vazgeçmeyeceğiz.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak
75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak
CHP’de muhalifler ‘tüzük kurultayı’ için toplanıyor
CHP’de muhalifler ‘tüzük kurultayı’ için toplanıyor
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlikte başvurular 290 bini aştı
Bedelli askerlikte başvurular 290 bini aştı
“Sanayide milli atılım” için ilk başvuru Sivas’tan
“Sanayide milli atılım” için ilk başvuru Sivas’tan
Ticaretin önündeki engeller istişare ile kalkacak!
Ticaretin önündeki engeller istişare ile kalkacak!
İki askeri şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
İki askeri şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
İşitme Engelliler Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
İşitme Engelliler Türkiye Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim