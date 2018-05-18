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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitapsız imansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili "Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitapsız imansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili "Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı" dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitapsız imansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kitapsız imansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili "Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK-Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerineAK-Parti Genel Merkez'inde verdiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İngiltere ziyareti sırasında Türk vatandaşları ile PKK yandaşları arasında çıkan gerginlik vardı.

PKK'lıların elinde Türk bayrağı olan bir kadına saldırmasıyla ilgili 'Kitapsız, imansız çıktı ama kardeşimiz bayrağı kaptırmadı' diyen Erdoğan şöyle devam etti:

'Kitapsız imansız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı ve bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün onu aradım 'Sen bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife Bacısı'sın' Bu PKK'lılar benim Nene Hatunuma söz geçiremiyor. Saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmedi.'


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"

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Seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"

Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

26. DÖNEM 2. KURUCU MECLİS'TİR

Erdoğan ayrıca, "Benim gözümden 26. dönem TBMM 1. Meclis'ten sonra ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha bismillah derken Türkiye'ye kaostan kurtardınız. Sizler darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler terör örgütüne sınırlarımızın içinde ve duışında dünyayı dar ettiniz. Kurucu sıfatını sizler hak etmeyecek de kimler hak edecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANİngilterePKK
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