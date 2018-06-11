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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de konuştu. Erdoğan, "Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de konuştu. Erdoğan, "Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi" dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de konuştu. Erdoğan, "Kandil demiştim, Sincar demiştim hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. 20 uçak… Gittiler vurdular döndüler. Ama daha bitmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Niğde Belediye Meydanı'nda halka seslendi.


'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 uçağın katıldığı hava harekatlarında 14 PKK hedefinin yok edildiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


"Bay Kemal bize ne dedi, Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem Afrin'de ne işiniz var dedi. Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz. Ömer Halisdemir ne yaptı, hain olan Semih Terzi'yi ne yaptı, alından vurarak indirdi. Nereye saklanırsa saklansınlar, biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız. Teröristler hangi ine girerlerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık.

"VURDULAR DÖNDÜLER, BİTMEDİ"

Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik.Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek. Hedefimiz, bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Siyasi uzantıları rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız.

"DİZEL ARAÇ ÜRETECEĞİZ SANIYOR"

Otomobili Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Dünya'da Tesla diye bir marka var. Elon geldi beni ziyaret etti sahibi. Nereden nereye nasıl geldiğini anlatıyor. Bu sanıyor ki dizel araç üreteceğiz sanıyor. Ama biz elektrikli araç üreteceğiz Bay Muharrem. 24 Haziran geliyor, sonra vakit ayırabilirsen sana bir ders verebiliriz.

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KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜME TEPKİSİ

7,4 Türkiye büyüme kaydetti. OECD'de bir numara olduk, G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Bay Kemal esnafa soruyor bu büyüme size yansıdı mı diye. Bay Kemal, sen önce bu büyüme denilen kavramın ne olduğunu bir öğren, ekonomistlerine bir sor. Bu büyüme nedir? 'Bu ranta aittir' diyor. Bu büyüme denilen olay, o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu, devlet olarak benim memurum yok mu, bunlara yansımıyor mu?

"KİMLERE KALDIK?"

Muhalefet adaylarının halini görüyorsunuz. 3 benzemez yatırımları durdurmaktan bahsediyor. Bunlar yıkım ekibi, biz inşa. Bunları gördükçe ülkemiz adına geleceğimiz adına üzülüyorum. Kİmlere kaldık. Siz Avrupa'da yatırım düşmanlığı yapan muhalefet gördünüz mü?

"AŞIRI MUHTERİS HEM DE KİFAYETSİZ"

Bugün moralini bozan komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, çiftçiye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri, Allah muhafaza koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir? Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz.

KIRAATHANE AÇIKLAMASI

Bay Muharrem kıraathanenin oyun oynama yeri olduğunu söylüyor. Biz okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına bu kıraathaneleri kuracağız. Arapça okuma evi demek. Biz onun başına millet getirdik, buralar 24 saat açık olacak. Gençlerimize yeni bir yaşam alanı açmak için uğraşıyoruz. Kumarhane değil, kıraathane. Bay Muharrem meydan meydan kekten söz ediyor. Çok seviyorsan sana da ikram ederiz."

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