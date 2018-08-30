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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz." dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

"İnsani yardımda dünyada birinci sıradayız"

Bugün Türkiye kalkınma yardımlarında dünyada 6., insani yardımlarda birinci sırada yer alan bir ülkedir. Biz diğer ülkelerden farklı olarak bir eliyle verip diğeriyle alan yardım anlayışını benimsemiyoruz.

"Sahada güçlü olmamız gerekiyor"

Biz zaferlerini masa başında değil er meydanında kazanmakla maruf bir milletiz. Bunun için de bugün her fırsatta sahada var olmamız, sahada güçlü olmamız, sahada başarmamız gerektiğini söylüyoruz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık.

"Irak'ta 34 yıllık tezgahı bozmak için adımlar atıyoruz"

Irak'ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz.

Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlara karşı aktif bir politika izliyoruz. 

"Saldırılara rağmen dimdik ayakta bir Türkiye var"

Bundan çeyrek asır önce, Türkiye'yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah'ın izniyle de yaşamayacağız.

Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa'da, Amerika'da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'de yaşıyoruz.

Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara bu ülkenin binlerce yıllık tarihini hatırlatmak zorunda kalıyoruz.

"Bizim mücadelemiz mağdurların ve mazlumların son umududur"

Siyasi hayatımız kibirle millete parmak sallayanlarla mücadele ederek geçti. Kendini milletin üzerinde sananların hepsi tasfiye olup gitti. Bizim mücadelemiz mağdurların ve mazlumların son umududur. Hedeflerimize mutlaka ulaşmamız gerekiyor. 

"Birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız"

Ülkemize yapılacak en büyük hizmet birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmak olacaktır. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı tebrik ediyorum. 

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