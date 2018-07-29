Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Temimi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahed Et-Temimi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi'yi telefonla aradı.

Erdoğan görüşmede, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi, cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesi sırasında Ahed’in yanında annesi Neriman Temimi’nin de olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahed Et-Temimi ile telefonda görüşmesi ile ilgili Twitter'da paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in ne yaparsa yapsın Filistin davasının adalet ve özgürlük ruhuna ket vuramayacağını vurguladı. Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ahad et-Temimi’yi arayarak serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Temimi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına, Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde bulunan evinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin direnişinin sembolü Temimi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Onun bizi araması bize büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Temimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Filistin halkının yanında duran ve Filistin davasına destek veren Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda işgalden kurtulmamız için davamıza destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınma durumunun olabileceğini belirten "Filistinli cesur kız" Temimi, "Kendimi buna hazırlıyorum. Direniş yolunu seçen herkes gözaltına alınmaya maruz kalacaktır. Bunu biliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alınmıştı

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İsrail askerlerine saldırı ile suçlanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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