Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.