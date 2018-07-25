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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkan Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili 'İran bizim stratejik ortağımız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkan Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili 'İran bizim stratejik ortağımız' dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkan Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili 'İran bizim stratejik ortağımız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi havalimanında soruları yanıtladı.

Erdoğan, ABD'nin İram yaptırımlarıyla ilgili açıklamlarda bulunurken 'ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Buradan gaz almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak? Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada, kalkınma yardımları arasında Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güney Afrika'nın önde gelen işadamları ve müslüman toplumun kanaat önderleri ile bir araya geleceğiz. Zirvenin ardından Zambiya'yı günü birlik de olsa ziyaret edeceğim. Bu ziyaret Türkiye ve Zambiya arasında Cumhurbaşkanıdüzeyinde ilk resmi ziyarettir.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Yapılan görüşmeler henüz istenilen istikamette gelişmiyor. İstenen istikamette olan yerler Afrin ve Cerablus'tur. Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrardan görüşeceğiz. Buralarda her an her şey olabiliyor. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın

Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz.

ABD'DİNİN İRAN'A YAPTIRIMLARI

Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Buradan gaz almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak? Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz.

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