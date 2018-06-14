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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar  programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar  programında konuşuyor.

14 Haziran 2018 Perşembe 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletvekilimizin abisiPKK'lılar tarafından öldürüldü. Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar  programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Şanlıufra Suruç’ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama  ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz.

- İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve  gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız.

- Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç  sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi  hedefliyorlar.

- BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı  Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum.

Ayrıntılar birazdan...

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