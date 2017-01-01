Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2017 Pazar 09:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reina Saldırısı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reina Saldırısı Açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reina Saldırısı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina saldırısı hakkında, "Kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ülkemize dönük tehditleri kaynağında yok edeceğiz. Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.

Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.

Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin En Net Görüntüsü İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin En Net...
OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY! OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY!
İyi ki Doğdun Barış Manço ! İyi ki Doğdun Barış Manço !
8 kişi gözaltında ! 8 kişi gözaltında !
Reuters: Saldırıyı DEAŞ üstlendi! Reuters: Saldırıyı DEAŞ üstlendi!
Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay Antalya Havalimanı'nı alarma geçiren olay
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İşte Reina'ya Saldıran O Teröristin...

Haberi Oku