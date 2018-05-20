Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa'lı Türkler için müjdeleri de tek tek sıraladı.

Erdoğan; "Yurtdışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz. Dövizle askerliği 6 bin eurodan bin euroya düşürmekle kalmadık, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz. Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa'daki Türk basınına destek olacağız." dedi.

Erdoğan ayrıca; Avrupa'da yaşayan Türklere, "Siz Avrupalı Türklersiniz yaşadığınız yerin mutlaka vatandaşlığını alın. Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Muhterem Devlet Başkanlığı konseyi başkanı aziz kardeşim Bakir İzzetbegoviç, Avrupa'da yaşayan aziz kardeşlerim, sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlere 81 vilayetimizin 81 milyon vatandaşımızın selamlarını getirdim, Sevginiz, coşkunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

BİZ BOSNA'YI HİÇ AYRI DÜŞÜNMEDİK

Biz hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bu yola devam ettik ve devam edeceğiz, Savaştan sonra Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için gurbetçi olarak yollara düştük. O günlerin üzerinden 65 yıl geçti. Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur.

YAŞADIĞINI YERİN MUTLAKA VATANDAŞLIĞINI ALIN

Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Ders kitaplarında, binlerce yıllık Uygarlığı anlattır, ama aradaki 1000 yıllık dönem neredeyse yok sayıldı. Osmanlı ve Selçuklu dersleri bizlere afaki bir şekilde anlatılırdı. Ama biz bu anlayışı yıktık. Milletimizi yeniden geçmişiyle kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Üzerinden önemle durduğumuz konulardan biri de sizler yani, Avrupalı Türklersiniz. Yaşadığınız yerin mutlaka vatandaşlığını alın. Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde, kaybolursunuz.