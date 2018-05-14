Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103370
ALTIN
184.392
DOLAR
4.3417
STERLİN
5.9194
EURO
5.1985
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
Girmedik dükkân bırakmadı
GİRMEDİK DÜKKÂN BIRAKMADI
Ölmüş akrabası üzerinden devleti 400 Bin TL vurdu
400 BİN TL'LİK VURGUN
İlk fırsatta arkadaşının parasını çaldı
ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI
banner256

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük yas ilan ettik. Yarın TBMM'de toplanacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük yas ilan ettik. Yarın TBMM'de toplanacağız.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çağrısı: Yenikapı'da buluşuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük yas ilan ettik. Yarın TBMM'de toplanacağız.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazzeli şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Aynı saldırıda yaralanan Filistinli kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum.

Malesef Filistin'de bugün yaşanan hadiselerde 55 kardeşimiz şehit olurken, 2000 civarında Filistinli de yaralanmıştır. Ve ne yazık ki onlara ilaç ulaştırmakta bile şu anda sıkıntı çekiyoruz.

'İSRAİL'İN YAPTIĞI BU SOYKIRIMI LANETLİYORUM!'

Ben bu insanlık dramını, bu soykırımı, hangi taraftan olursa olsun, ister ABD, ister İsrail... Lanetliyorum! Ve buna sessiz kalanları da lanetliyorum.

'İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR, ABD DE ONLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEDİR'

Şu anda, İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail bir terör devletidir. Ne yazık ki ABD, YPG/PYD ile DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, işte burada da İsrail'le acımasızbir şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor.

'CUMA GÜNÜ YENİKAPI'DA BULUŞACAĞIZ'

banner277
Cuma günü öğleden sonra Yenikapı'da zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

'BM'Yİ ACİL TOPLANMAYA DAVET EDİYORUZ'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da acil olarak toplanmaya davet ediyoruz.

İnşallah yarın TBMM de, özel gündemle toplanacak.

'YENİKAPI'NIN ARDINDAN DİYARBAKIR'DA TOPLANACAĞIZ VE BU SERİ HALİNDE SÜRECEK...'

Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Cuma günü atacağımız adımı, İstanbul'da yaparken Pazar günü de Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz ve bu bir seri halinde devam edecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Mektuplarını yazdım, imzalar atıldı. Bu mektuplar liderlere gönderiliyor.

Liderleri bir taraftan şahsım ararken, başbakanları Başbakanımız, dışişleri bakanlarını da Dışişleri Bakanım aramaya başlayacaklar. Ki, Cuma günü yapacağımız zirveyi şanına yakışır şekilde gerçekleştirelim.

Kızılayımız, Gazze'de bugün 100.000 dolarlık acil alım yaparak, Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladı.

AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımız'ın koordinasyonunda, Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

Ayrıca istişarelerde bulunmak üzere, Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağırıyoruz.

Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Bugün sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç mensuplarından herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANGazzeKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Fenerbahçe
Türkiye Kudüs için 3 günlük yas ilan etti!
Türkiye Kudüs için 3 günlük yas ilan etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs açıklaması!
Muharrem İnce: Gazze'ye gideceğim!
Muharrem İnce: Gazze'ye gideceğim!
Türkiye’de Meclis'e Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi
Türkiye’de Meclis'e Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi
"Rum tarafı hidrokarbon faaliyetlerinde ısrar ederse..."
"Rum tarafı hidrokarbon faaliyetlerinde ısrar ederse..."
Muğla’da 30 bin lira ücretle profesyonel turist aranıyor
Muğla’da 30 bin lira ücretle profesyonel turist aranıyor
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Yeri Belli Oldu!
Cumhurbaşkanı Adaylarının Pusuladaki Yeri Belli Oldu!
Türkiye'de 276 Bin 158 Suriyeli Bebek Doğdu!
Türkiye'de 276 Bin 158 Suriyeli Bebek Doğdu!
KKTC ve Ağrı Merkezli 18 İlde FETÖ/PDY Operasyonu!
KKTC ve Ağrı Merkezli 18 İlde FETÖ/PDY Operasyonu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim