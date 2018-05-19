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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. 

19 Mayıs 2018 Cumartesi 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere '2053' ve '2071' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, "Şimdi 2023 hedeflerimize ulaşarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. 2053'ü biz göremeyeceğiz, 2071'i biz göremeyeceğiz. Ama inanıyorum ki siz göreceksiniz, siz inşaa ve ihya edeceksiniz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kılı kırk yaralım diyoruz ve bu listelerimizin içerisinde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz. Kazanacak yerlerde olan şu anda 20, 21, 22 yaşında gençlerimiz de var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- 15 Temmuz'da siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes etti. Demekki silahlar, f-16lar, şunlar bunlar değil, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte o gece imanlı olan yüreklerin, imansız olanlara karşı bir zafer gecesiydi. Bunu hiç bir zaman unutmayacağız.

- Şu gördüğünüz Külliyenin etrafında 26 şehit verdik, 39 gazimiz var. Evet burası bombalandı. Biz bir şeye inanıyoruz, hesapların üzerinde hesap vardır. Bunları biz yaşadık, yaşıyoruz. 

- Gençlerimizden beklentimiz hangi alanda çalışırsa çalışsın, en iyisi olmak gayret göstermektir. 

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- Burada Kocaeli'nden kızlarımız var. Münazaraya gittiler Katar'da. Arap ülkeleriyle Arapça yarıştılar ve bizimkiler onları eledi, yendi, birinci geldi.

- Ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın. Buradan listelerimizi belirlemek üzere çalışmaya gideceğim. Biz istiyoruz ki 18, 19, 20 yaşlarında gençlerimiz de olsun bu listelerde. 

- Biz göreve geldiğimiz zaman 30 yaşta ancak seçilebiliyordun. 18 yaş seçme yaşı, 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz ne yaptık dedik seçmek zor olanı, seçilmek kolay.

- Büyük hayalleri, büyük idealleri olmayanların geleceği olmaz. İnanır ve çalışırsanız mutlaka başarılı olursunuz.

- Yeni yönetim sistemimiz itikrarın güvencesi olma yolunda kararlaırmızı daha hızlı almaya ve uygulamaya olanak verecektir.

- Biz gençlik hayallerimizi gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Şimdi 2023 hedeflerimize ulaşarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. 2053'ü biz göremeyeceğiz, 2071'i biz göremeyeceğiz. Ama inanıyorum ki siz göreceksiniz, siz inşaa ve ihya edeceksiniz.

- Türkiye'nin en önemli gücü, genç ve yetenekli gücüdür. Eğer nesli ne kadar gençleştirirsek biz Batı'yı geçeriz. Eğitimden sağlığa her alanda gençlerimize sağlam alt yapı bırakma konusunda mesafe kat ettik.

- Coğrafyamızda olanları, Kudüs'te olanları görüyorsunuz değil mi? Güçlü olan ben haklıyım diyor, ama öyle değil. Unutmayın gençler, haklı olan güçlüdür.

- Biz şuurlu bir gençlik yetişsin istiyoruz. Hamdolsun bugün burada, karşımda bu azma, bu kararlılığa, bu şuura sahip bir gençlik görüyorum.

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