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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkmadan evvel eşi Emine Erdoğan'a sürpriz yaparak, zeytin dalı uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkmadan evvel eşi Emine Erdoğan'a sürpriz yaparak, zeytin dalı uzattı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkmadan evvel eşi Emine Erdoğan'a sürpriz yaparak, zeytin dalı uzattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.

Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANEşiEmineZeytinDali
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