Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo'ya, Lombok Adası'nda son iki hafta içinde arka arkaya yaşanan deprem felaketlerindeki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Endonezya halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı süreçte dost ve kardeş Endonezya'nın yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerek Lombok Adası'nda devam eden kurtarma çalışmaları gerekse afetzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, görüşme vesilesiyle ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.