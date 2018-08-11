banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı
AĞZINDA SAKLADIĞI JİLETLE KENDİNİ YARALADI
6 araç sürücüsü trafikten men edildi
6 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN...
Gönyeli'de hırsızlık
GÖNYELİ'DE HIRSIZLIK
Tabanca ile yakalandı
TABANCA İLE YAKALANDI
banner282

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo'ya, Lombok Adası'nda son iki hafta içinde arka arkaya yaşanan deprem felaketlerindeki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Endonezya halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı süreçte dost ve kardeş Endonezya'nın yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerek Lombok Adası'nda devam eden kurtarma çalışmaları gerekse afetzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, görüşme vesilesiyle ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli sığınmacılar çadır kentlerden şehirlere göç ediyor
Suriyeli sığınmacılar çadır kentlerden şehirlere göç ediyor
Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de terör operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de plastik fabrikasında yangın
İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Bursa'da Çamlık Alanda Orman Yangını!
Bursa'da Çamlık Alanda Orman Yangını!
Özel harekatçılar şehidin kanını yerde bırakmadı
Özel harekatçılar şehidin kanını yerde bırakmadı
PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı
PKK'nın önemli ismi İstanbul'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
Tüketici 'Nişasta Bazlı' İbaresini Etikette Görecek!
Tüketici 'Nişasta Bazlı' İbaresini Etikette Görecek!
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a 'tweet' eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a 'tweet' eleştirisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim