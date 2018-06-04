Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere bayram müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan , emeklilerle iftar buluşmasında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, Eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi. Erdoğan, emeklilik için başvuru yapan ancak henüz başvuruları sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımızın da bayram ikramiyelerini alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz. Emekliliği son değil yen ibir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak.

İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor. Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar.

Sosyal güvenlik reformuyla BAĞ-KUR, emekli sandığını tek çatı altında topladık. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim polislerimiz, hemşirelerimiz din görevlilerimiz için 3 bin 600 ek göstergeyi getirdik. Bundan daha önce emekli olanlar da yararlanacak. Hiçbir zaman bol keseden atıp tutup iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar, bunlara inananlar da oluyor. Bizim sırtımızda küfe var. Yapabileceklerimizi vaat ederiz. Yapamayacaklarımızı vaat etmeyiz. Ne aldananlardan ne de aldatanlardan olacağız.

65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar.

Yağ almak için olan mühürleri bilirsiniz değil mi? Ben de babamın nüfus cüzdanına o mühürlere bakmıştım. Bunların hepsi tarih oldu. Onlar CHP'nin dönemleridir. O dönemde bunları yaşadı miller. Biz bu çileleri halkımıza vatandaşımıza çektirmiyoruz. Kaosun ne olduğunu bilen sizlersiniz. Bugünün gençleri bilmez. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Yaşı 25-30'un altındaki gençler zannediyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Gençlere eski Türkiye'ye anlatmalısınız. Sizler bu Türkiye'nin hafızasısınız.

Sınava giren sayısı ile kontenjan sayısının neredeyse aynı olduğu 207 üniversitenin bulunduğu bir Türkiye olduk. Üniversite yavrularımızın ayağına gidiyor. İlmi istiyoruz ki bütün ülkemizin dört bir yanına yayalım bunun adımlarını attık, bunu başardık. Hastaneler şifa değil hastalık kaynağıydı. Doktor bulsanız şanslıydınız. Doktor ilaç yazsa hastanenin eczanesinde bunların hiçbirini bulamazdınız. Ambulans ya hiç yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti. 5 bin tam donanımlı hastane milletimize hizmet veriyor. Köpeklerin çektiği kızakları hatırlayın, onların üstünde çektikleri hastaları. Şehir hastanelerini hizmete sokuyoruz. 5 tanesi bitti.