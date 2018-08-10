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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolarda yaşanan hareketlilikle ilgili, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz illerine teşekkür ziyaretleri kapsamında bu gece Ankara’dan Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla Trabzon’dan helikopterle baba ocağı Rize Güneysu'ya gitti.

"Yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz'

İlçeye gelişinde Merkez Camii önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle kaldırırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti.

"Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, Hakk'ımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti.

Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’a teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82,1 ile Türkiye’de en yüksek oy oranı ile desteği Bayburt'tan görmüştü. Bayburt’u yüzde 77,1 ile Gümüşhane, üçüncü sırada ise yüzde 76,9 ile de Rize izlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69,4 ile Trabzon da yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile başlayacak.

Ardından aynı gün Gümüşhane'deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Erdoğan, cumartesi günü Rize, pazar günü ise Trabzon'da halka hitap edecek.

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