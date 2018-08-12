Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyaya ticaret savaşı açan, buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni ittifaklara yönelerek veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor oy oranıyla kendisini destekleyen Bayburt, Gümüşhane ve Rize'deki vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, iki ay önce Ramazan Bayramı arifesinde Trabzon ile hasret giderdiğini, şimdi yine bir bayram öncesinde Trabzonlularla bir arada olduğunu belirterek, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verdiği destek için Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Trabzon'dan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 69 oranında oy aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama Parlamentoda maalesef hiç iyi değil, orada tabii durum çok çok kötü. Ben Parlamentoda daha farklı şeyler bekliyordum Trabzon'dan. İstiyordum ki netice çok farklı olsun. Ama maalesef orada tabii 55,1 aldık. Trabzon'a tabii daha ileri olması lazım. Niye, Trabzon'un mayasında bu var, ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Buna açık ifadeyle 'ekonomik savaş' derler"

Milletimizin iradesini sandıkta yönlendiremeyenler her dönemde farklı araçlarla üzerimize geldiler. Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ‘ekonomik savaş’ derler. Ülkemizde döviz kurunun 15 Temmuz öncesi bulunduğu 2,8 seviyesinden bugün 6 lirayı geçmesinin ne ekonomik ne de mantıklı bir izahı vardır.

"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

Amaç Türkiye'ye operasyon çekmektir. Türkiye’yi finanstan başlayıp siyasete kadar varan tüm alanlarda teslim almaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. İşte buradan Trabzon'dan ilan ediyorum, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

"Başka yollarla işimizi yürütmenin çarelerini arayacağız"

Şunu bilmelerini istiyorum teslim olmayacağız, üretmeye devam edeceğiz, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz, istihgdamımızı genişletmeye devam edeceğiz, fabrikalarımızın çarklarını işletmeye devam edeceğiz, rekor büyüme oranlarıyla hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız.

"Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda etmeye kalkıyorsun"

81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını, müttefikliğini, terör örgütleriyle ilişkileri uğruna feda edene 'Hadi güle güle' deriz.

Terör örgütleri ile ilişkisi olan bir papaz için 81 milyonluk Türkiye’yi feda etmeye kalkıyorsun. Kusura bakma gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız. Talimat ile Türkiye’ye boyun eğdiremezsiniz. Hukuk diline varsanız biz varız. Demir çelikte vergileri artırıyor vergi koyuyor vesaire. Biz Dünya Ticaret Örgütü’nün bir üyesiyiz. Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları içerisinde böyle bir şey yok. ‘Ben yaptım oldu mantığı’ ile böyle bir şey olmaz. Şu anda Amerika’da her yer kaynıyor ‘yapılan iş yanlış’ deniyor. Doğru değil tabi.

"Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek veririz"

Meselenin döviz kuru olduğunu, yargılanan papaz olduğunu, demir ve alüminyum vergisi olduğunu sanacak kadar basit düşünenler varsa, bir an önce silkinip kendilerine gelsinler.

Tüm dünyaya ticaret savaşı açan ve buna ülkemizi de dahil edene cevabımızı yeni pazarlara, yeni iş birliklerine, yeni ittifaklara yönelerek veririz.

"Yakında yeni yerleri de güvenli hale getirmiş olacağız"

Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu.

"Onlar şu anda sakalımızı tıraş ediyorlar"

Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyun ile karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Onlar şu anda sakalımızı tıraş ediyorlar bilmiyorlar ki yarın daha gür çıkacak.