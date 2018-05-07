Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik

Zeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi. Salondaki davetliler, Erdoğan'ın bu sözlerini uzun süre alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dağı Barış Ödülleri Programında konuştu.

'Filistinlililer dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür.' dedi.

'İnsanlığın geleceğini Filistin ve Kudüs meselesi belirleyecek'

'İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok.' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

'Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor olabilir.'

'Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma çabası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin'de özellikle Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir.' ifadelerini kullandı.



'İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız'

Erdoğan, insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacaklarını belirtti.

'Bunlarda ne insani ne vicdani bir karakter yok'

Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananların, acı bir gerçeği gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, 'Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz hatta ve hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla öyle bir karakter, öyle bir cibilliyet yok.' şeklinde konuştu.

'Uluslararası kuruluşların riyakarlığı artık tahammül edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

'İnsanlığın tamamına hizmet edecek bir uluslararası güvenlik mimarisi kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun, özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı, artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çarpıklığa karşı itirazımızı biz 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz.'



'Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle zafere ulaşacak'

Erdoğan, 'Kudüs Platformu, kadınlarımızın öncülüğünde kurulmuştur. Bir meseleye kadınlar sahip çıkmışsa başarı yolunun yarısı katedilmiş demektir. Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır.' vurgusunu yaptı.

'Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmaz'

Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğinin sadece 5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliğinin olmadığını dile getiren Erdoğan, 'Artık Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır.' dedi.

'İnsani yardım bir vicdan, ahlak işi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Peki ekonomik, siyasi ve askeri güç dendiğinde birbirleriyle yarışan bizim iki katımız, beş katımız, on katımız büyüklüğündeki devletler niye insani yardım dendiğinde gerimize düşüyor dersiniz? Çünkü tamamen bir vicdan, ahlak işi olan insani yardım para getirmez, petrol getirmez, altın getirmez, siyasi güç getirmez. Bunlar nerede elmas varsa, nerede altın varsa nerede kendileri için petrol varsa oradalar.' ifadesini kullandı.

'Suriyelilere 31 milyar dolar yardım yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyelilere şu ana kadar 31 milyar dolar yardım yaptıklarını belirtti.

'Nerede bir mazlum varsa yanında olmak için çalışacağız'

Erdoğan, 'Türkiye olarak kim ne yaparsa yapsın, elimizdeki gücü ve imkanları Filistinli, Suriyeli, Afrikalı kardeşlerimiz başta olmak üzere insanlığın yararı için kullanmayı sürdüreceğiz. Rabbimizin emrine ve ecdadımızın bıraktığı mirasa uygun şekilde nerede bir mazlum varsa yanında olmak için daha çok çalışacağız.' diye konuştu.