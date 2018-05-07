Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101850
ALTIN
180.014
DOLAR
4.2648
STERLİN
5.7641
EURO
5.0785
Ciklos’ta zincirleme kaza
CİKLOS'TA ZİNCİRLEME KAZA
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!
Sağanak yağmur bugün geliyor!
SAĞANAK YAĞMUR BUGÜN GELİYOR!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Ciklos’ta zincirleme kaza
Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik

Zeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi. Salondaki davetliler, Erdoğan'ın bu sözlerini uzun süre alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik

Zeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi. Salondaki davetliler, Erdoğan'ın bu sözlerini uzun süre alkışladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'yi reforme etmek için harekete geçtik

Zeytindağı Barış Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatarak "BM'yi reforme etmek, çarpıklığı gidermek gerekiyor. Türkiye olarak bu çarpıklığı düzeltme noktasında harekete geçtik" dedi. Salondaki davetliler, Erdoğan'ın bu sözlerini uzun süre alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dağı Barış Ödülleri Programında konuştu.

'Filistinlililer dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür.' dedi.

'İnsanlığın geleceğini Filistin ve Kudüs meselesi belirleyecek'

'İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok.' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

'Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor olabilir.'

'Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma çabası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin'de özellikle Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet, zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlilerin yaşadıkları karşısında uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın hiçbir bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir.' ifadelerini kullandı.

'İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız'

Erdoğan, insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacaklarını belirtti.

'Bunlarda ne insani ne vicdani bir karakter yok'

Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananların, acı bir gerçeği gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, 'Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz hatta ve hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla öyle bir karakter, öyle bir cibilliyet yok.' şeklinde konuştu.

'Uluslararası kuruluşların riyakarlığı artık tahammül edilemez' 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

'İnsanlığın tamamına hizmet edecek bir uluslararası güvenlik mimarisi kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun, özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı, artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çarpıklığa karşı itirazımızı biz 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz.'

'Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle zafere ulaşacak'

Erdoğan, 'Kudüs Platformu, kadınlarımızın öncülüğünde kurulmuştur. Bir meseleye kadınlar sahip çıkmışsa başarı yolunun yarısı katedilmiş demektir. Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır.' vurgusunu yaptı.

'Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmaz'

Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğinin sadece 5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliğinin olmadığını dile getiren Erdoğan, 'Artık Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır.' dedi.

'İnsani yardım bir vicdan, ahlak işi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Peki ekonomik, siyasi ve askeri güç dendiğinde birbirleriyle yarışan bizim iki katımız, beş katımız, on katımız büyüklüğündeki devletler niye insani yardım dendiğinde gerimize düşüyor dersiniz? Çünkü tamamen bir vicdan, ahlak işi olan insani yardım para getirmez, petrol getirmez, altın getirmez, siyasi güç getirmez. Bunlar nerede elmas varsa, nerede altın varsa nerede kendileri için petrol varsa oradalar.' ifadesini kullandı.

'Suriyelilere 31 milyar dolar yardım yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriyelilere şu ana kadar 31 milyar dolar yardım yaptıklarını belirtti.

'Nerede bir mazlum varsa yanında olmak için çalışacağız'

Erdoğan, 'Türkiye olarak kim ne yaparsa yapsın, elimizdeki gücü ve imkanları Filistinli, Suriyeli, Afrikalı kardeşlerimiz başta olmak üzere insanlığın yararı için kullanmayı sürdüreceğiz. Rabbimizin emrine ve ecdadımızın bıraktığı mirasa uygun şekilde nerede bir mazlum varsa yanında olmak için daha çok çalışacağız.' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANBmAçıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında
ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında
Avrupa'da çifte zafer...
Avrupa'da çifte zafer...
Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2
Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”
“Çocuklar Üç Yaşından Önce Teknolojik Araçlarla Tanışmamalı“
“Çocuklar Üç Yaşından Önce Teknolojik Araçlarla Tanışmamalı“
Emre Mor Galatasaray’a gelmek istediğini söyledi...
Emre Mor Galatasaray’a gelmek istediğini söyledi...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim