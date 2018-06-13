Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben bu ülkenin has evladıyım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin Beyaz Türk çıkışına cevap verdi. Erdoğan, "Beyaz Türk olmakla övünmedim, milletin hizmetkarı olmakla övündüm." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir buçuk asırlık hayal olan devasa projenin açılışını yaptık"

- Biz iş yapmaya geliyoruz, laf değil. Onlara sorsan 16 sene önce nasıl bir Rize vardı inanın bilmezler. Bugün Rize sadece mitingimizi yapmak için gelmedim, aynı zamanda Karadeniz bölgemiz için tarihi bir ana şahitlik ettik. Bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasa projenin açılışını yaptık. 2012'de ilk kazmayı vurduğumuz Ovit tünelinin açılışını yaptık.

"Birileri kek ile uğraşırken biz Türkiye'yi hayaliyle buluşturduk"

- Maaliyeti 1 buçuk katrilyon. 6 senede bitti. 14 buçuk km gidiş 14 buçuk km geliş. Dünyada benzeri az. Birileri kek ile pasta ile uğraşırken biz Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk. Dün de TANAP'ı açtık Eskişehir'de. Hem Türkiye'ye faydası var hem Avrupa'ya. Bununla bir şey anlatmak istiyorum.

"O terörist destekçisini kurtarmanın hesabını yapıyor"

- Türkiye neler yapıyor onlar neyle uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini kurtarmanın hesabını yaparken biz Rizeli kardeşlerimizi yol eziyetinden kurtardık. O ABD'den yeni telefonu bekleye dursun biz TANAP'ı açtık. Tarihte ilk kez Hazar doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını sağladık.

"Daha dün Kandil'de 20 uçakla 14 noktayı yok ettik"

- Bu ABD ile uğraşırken bay Kemal başka Muharrem başka konuşuyor. Kandil'e operasyon yapamayacaklar diyor. Senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik. Kandil'de. Gerekirse Sincar'da. Bunlar bize Afrin'e girmeyin, Cerablus'a girmeyin demişlerdi. Biz girdik. Afrin'de 4600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Bay Kemal, Muharrem biz buyuz.

"Bay Kemal doğruyu söyledi"

- Adalet Bakanlığı'na 4 tane hukukçu gönderdiler, evrakları incelediler. Kemal beye bunlar geldi. Bay Kemal'de şunu söyledi 'Evrakları incelediler bende okudum gördüm ki FETÖ'nün Türkiye'ye gönderilmesi noktasında ABD üzerine düşeni yapmıyor' Her zaman doğruyu söylemez, burada söyledi. Biz doğruluktan yanayız, dürüstlükten yanayız.

"Ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük"

- Muhalefet şehit hastanelerini, havalimanlarını kapatmayı vaadederken biz ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. OECD ülkeleri arasında 1. sıraya çıkardık. Bunu da beğenmiyor. Esnafa diyorki senin cebindeki para büyüdü mü? Bu kadar işsize imkan sağlayan bu hükümet değil mi? Sen ekonomiden anlamazsın.

"HDP sempatizanlarıyla miting yaptı"

- Bay Muharrem HDP sempatizanlarıyla miting yaparken biz ABD ile anlaşıp Münbiç'i terör örgütünün zulmünden kullandık. Engellemelere rağmen diplomatik başarıya imza attık. Ülkemizin en büyük açığı muhalefet açığıdır. Çapsız muhalefet milletimizin paçasından çekiyor.

- Türkiye bütün amacı yıkmak, sabote etmek olan bir muhalefeti haketmiyor. Milletimiz darbelerin, antidemokratik güçlerin yanında saf tutan muhalefeti de istemiyor. Türkiye'de ilerlemeyen tek şey muhalefetin kalibresi ve kalitesi. Bu ülke sözleriyle icraatlarıyla taban tabana zıt iki yüzlü muhalefeti haketmiyor.

"Vatandaşın özgürlüğünü genişleten herşeye karşı çıkar"

- İnce muhafazakar kesime masum gözükmek için kırk takla atıyor. En başarılı olduğu alan, cuntacılık, darbeseverlik. Vatandaşın özgürlük alanını genişleten uygulamalara en çok karşı çıkan Bay Muharrem'dir. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Bunun üzerine darbe heveslisi medya organları manşetleri attı.

"TRT'deki kardeşimizin bere takmasını bile hazmedemedi"

- CHP'de hemen laiklik üzerinden toplumumuzun bazı kesimlerini kışkırtmaya kalktı. Soluğu AYM'de aldılar. İçinde bay Kemal'de var Muharrem'de. AYM'de maalesef tamamen ideolojik bir tavırla düzenlemenin iptaline karar verdi. Bay Muharrem TRT'de çalışan bir hanım kardeşimizin bere takmasına bile hazmedemedi.

"Başörtüsüne yok diyen Muharrem özgürlükten bahsediyor"

- O gün başörtüsü özgür olmasın diyen Bay Muharrem bugün taklalar atıyor. Özgürlükten bahsediyor. Biz senin evvelini neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, omurgasızlık, ikiyüzlülüktür. Pensilvanya'dan aldığının akıllarla milletin aklını çelemezsiniz. Benim vatandaşım adamın siciline bakar, icraata bakar. Üç beş oy uğruna ilkelerimizden taviz vermedik.

"Milletimiz takiyecilere meydanı bırakmaz"

- Bu millet 15 Temmuz'da nasıl takiyecilere meydanı bırakmadıysa 24 Haziran'da da çakma takiyecilere meydanı bırakmaz. Bizim siyaset ahlakımızda yapamayacağı şeylerin sözünü vermek yoktur. Biz sadece seçim kazanmanın değil ülkemizi cesaretle şahlandırmanın mücadelesini veriyoruz.

"Rize'ye şehir hastanesi geliyor"

- Biz bu sene 20 bin öğretmen daha alacağız. Ayrım yapmadan 80 milyona hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Rize'ye 16,5 katrilyon yatırım yaptık. Rize'ye şehir hastanesi kazandırıyoruz. 800 yataklı hastanemizin inşasına başlıyoruz. Bu Şehir Hastanesi deniz doldurularak yapılacak. Çalışmalar başladı.

"Hibrit ameliyathane olacak"

- Ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de yer alacak. Bu hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerini asla kaderlerine terk etmedik. Rize'nin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Rize-Artvin havalimanı 2021'de hizmete açılacak. Organik çaya geçeceğiz.

"Fındıkla ilgili sıkıntıları çözüme kavuşturacağız"

- Fındık için 35 trilyon lira alan bazlı destek verdik. Üreticilerin ezilmesine asla müsaade etmedik. Yaşadığınız sıkıntıları da üreticileri mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız. İki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta yıkım ekibi diğer tarafta Türkiye'yi yeni projelerle şahlandırmanın sevdasını yaşayan AK Parti var.

"Bir tarafta faşist CHP, diğer tarafta terörün belini kıran irade var"

- Bir tarafta terör örgütüne vagonluk yapanlar var diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Afrin kahramanlarına dil uzatan pespaye bir anlayış var diğer tarafta kararlı bir duruş var. Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltmeye çalışanlar var diğer tarafta özgürlük var.

"24 Haziran Türk demokrasisinin bayramı olacak"

- Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran yeni bir dönemin ilk adımıdır, Türk demokrasisinin bayramı olacaktır. Tatilin telafisi olur, sandığın telafisi olmaz.