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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i törenle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i törenle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi dikkat çekti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i törenle karşıladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi dikkat çekti.Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da  çalındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Nisan' seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Dün Ankara'ya gelen Aliyev onuruna Cumhurbaşkanı  Erdoğan, akşam yemeği verdi. İlham Aliyev görüşmeler için de bugün Külliye'ye geldi. Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi  törenle karşılandı.  

 Erdoğan, Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında  karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare  top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.   Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek  selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve  askerler de yer aldı.  Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da  çalındı.  Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde  ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.  Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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  ORTAK AÇIKLAMA YAPILACAK

 Baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile  anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı  düzenleyecek.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev onuruna resmi öğle yemeği  verecek. 

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ 

 Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı olan  Aliyev, ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin  daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve  uluslararası güncel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.
 

  

Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANAzerbaycanAliyev
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