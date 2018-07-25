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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama kararlarına ilişkin, her an her şeyin olabileceğini, atanmış olanın da görevden alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama kararlarına ilişkin, her an her şeyin olabileceğini, atanmış olanın da görevden alınabileceğini söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atanmış olan da görevden alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atama kararlarına ilişkin, her an her şeyin olabileceğini, atanmış olanın da görevden alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemiz BRICS Zirvesi'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı sıfatıyla katılıyor. Türkiye'nin BRICS üyesi ülkelerle ikili ilişkileri ve Birleşmiş Milletler, G20 gibi platformlarda işbirliği bulunuyor.

BRICS, dünya kara yüzölçümünün yüzde 27'sini, dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve dünya ekonomisinin de yüzde 23'ünü oluşturuyor. Dönem Başkanı Güney Afrika'nın ev sahipliğini yapacağı zirvenin odak noktası 'Afrika'. Benim katılacağım oturumun teması ise 'Küresel Güney-Güney İşbirliği'dir.

Zirvede güncel dünya meseleleri, uluslararası konular da ele alınacaktır. Bilhassa gelir adaletsizliği ile mücadele, artan yıkıcı, ticari rekabetler zirvenin gündeminde yer alan hususlardır. Uluslararası iş birliği ve yardımlaşmada uzun bir geçmişi olan Türkiye, 'Güney-Güney İşbirliği'nin en önemli unsuru olan kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır.Ülkemiz 8,2 milyar dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımı ile 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü bugün itibarıyla yine ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi için önemli görüyorum.

Zirvede üye ülkelerin liderleri ile ikili görüşmelerim olacak. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. BRICS Zirvesi'nden sonra Zambiya'ya günübirlik de olsa bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu Türkiye'nin Zambiya'ya ilk resmi ziyaretidir. Ziyaretim Afrika Kıtası ile her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademizi ortaya koyuyor. 

Afrika'nın kalkınma hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme

Şu anda Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmemizde bu konuları ele alacağız.

ABD-İran gerilimi

Yaptırımlarla ilgili her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Amerika nasıl stratejik ortağımız ise, nasıl model ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak, bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Çünkü öyle ürünler alıyoruz ki onlardan bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Aynı şekilde burada kazan kazan esasına göre birçok gelişme var. Bunları nereye koyacağız? Biz bunları Sayın Obama döneminde de zaten Amerika'ya açık, net söyledik.

Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Bunları farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek, bu da tabii bizleri ayrıca üzmektedir. Bu konuda gerek Senatonun gerek temsilciler meclisinin içindeki siyasi noktadaki rekabetlerin de Türkiye üzerinden olması bizi ayrıca üzmektedir. Fakat şu ana kadar Sayın Başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bu duruşunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Gelen heyetlerin bizim buradaki arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde gerekli olan bizim düşüncemizi almışlar ve bu şekilde dönmüşlerdir. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun.

"Yeni sistemle ilgili atama işlemleri fazla uzun sürmez"

Bütün kurum kuruluşlar, ofisler, bunların üzerinde, kimleri nereye atayalım ve bununla ilgili de birçok arkadaşın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle görüşmek suretiyle de 'Şu arkadaşımız şuraya' diyebileceğimiz isimler olacaktır. Fazla uzun sürmez, öyle zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde inşallah bu yapılanmayı tamamlarız.

Bir de tabii bu işin bu sistemde nihai noktası yoktur. Her an her şey olabilir, atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkumuz. Başarısızlık bu sistemde bizim kitabımızda yer almıyor. Başarılı olacağız, işin olmazsa olmazı bu.

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