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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi başladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki dayanışma birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam edecek.

Görüşme öncesi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

"İlişkilerimiz gelişmeli"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, ikili ilişkilerin öenmine dikkat çekerek, çeşitli krizlerin üstesinden gelmek için iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Putin ayrıca, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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