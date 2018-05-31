banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100652
ALTIN
189.327
DOLAR
4.5315
STERLİN
6.0188
EURO
5.2826
“Çalıntı Haberler” Yargıda…
Çalıntı haberler yarıda.
Ercan'da amfetamin
ERCAN'DA AMFETAMİN
Dilek 4 yıl hapis yatacak
DİLEK 4 YIL HAPİS YATACAK
Devlet Piyangosu’nda 400 Bin TL Talihlisini Bekliyor...
400 Bin TL talihlisi ortada...
banner282
Flaş Haber
Dilek 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan Malatya'da düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan Malatya'da düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan Malatya'da düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

Bölücü terör örgütü artık tükenme aşamasında. Artık Mehmetçik bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı.

AFRİN'DE ARTIK HUZUR VE MUTLULUK VAR

Afrin'de 4500 terörist etkisiz hale getirildi. Bir sivilin dahi zarar görmesine izin vermedik. Afrin'de artık huzur ve mutluluk.

banner277
Artık Türkiye'nin önünde yeni bir dönem var. 2053 Türkiyesi'ne yürürken yolumuza çıkan engelleri kaldıracaız. İrade kararlılıktır, doğru bildiğin yoldan ayrılmamaktır. Erdem mazlumun elinden tutmaktır. Cesaret savunduğun değerler için gerekirse canını vermektir. Üç değeri taşımayanların Türkiye'ye verebileceği bir şey yoktur.

Biz yeni dönemi Ahlik ruhu ile inşa etmek istiyoruz. Bunun için vakit birlik ve Türkiye vakti. Kutlu mücadelemize destek bekliyoruz. Esnaf sadece ticaret erbabı değildir. Yeri geldiğinde dost, kardeş ve akrabadır.

Esnaf ve sanatkarların borçlarını dönem dönem yeniden yapılandırdık. Yeni dönemde yeni paketleri sizlere sunacağız. Esnaf ve sanatkarları destekleyeceğiz.

Çırağa dükkan teslim edilmez, siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor...
Bayramda 300 bin kişinin tatile çıkması bekleniyor...
TSK: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
TSK: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.
Eski MİT'çi Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç Kimi Ziyaret Etti.
Türkiye Enerji tarihinde bir ilk! Bakan Albayrak ismini açıkladı...
Türkiye Enerji tarihinde bir ilk! Bakan Albayrak ismini açıkladı...
Fatih sondaj gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı
Fatih sondaj gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı
Seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemi reddedildi
Seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemi reddedildi
Türkiye’de oy pusulaları basına gösterildi
Türkiye’de oy pusulaları basına gösterildi
CHP ve HDP'nin İstanbul planı
CHP ve HDP'nin İstanbul planı
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim