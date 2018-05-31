Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan Malatya'da düzenlenen iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

Bölücü terör örgütü artık tükenme aşamasında. Artık Mehmetçik bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı.

AFRİN'DE ARTIK HUZUR VE MUTLULUK VAR

Afrin'de 4500 terörist etkisiz hale getirildi. Bir sivilin dahi zarar görmesine izin vermedik. Afrin'de artık huzur ve mutluluk.

Artık Türkiye'nin önünde yeni bir dönem var. 2053 Türkiyesi'ne yürürken yolumuza çıkan engelleri kaldıracaız. İrade kararlılıktır, doğru bildiğin yoldan ayrılmamaktır. Erdem mazlumun elinden tutmaktır. Cesaret savunduğun değerler için gerekirse canını vermektir. Üç değeri taşımayanların Türkiye'ye verebileceği bir şey yoktur.

Biz yeni dönemi Ahlik ruhu ile inşa etmek istiyoruz. Bunun için vakit birlik ve Türkiye vakti. Kutlu mücadelemize destek bekliyoruz. Esnaf sadece ticaret erbabı değildir. Yeri geldiğinde dost, kardeş ve akrabadır.

Esnaf ve sanatkarların borçlarını dönem dönem yeniden yapılandırdık. Yeni dönemde yeni paketleri sizlere sunacağız. Esnaf ve sanatkarları destekleyeceğiz.

Çırağa dükkan teslim edilmez, siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez.