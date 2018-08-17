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Çukur'da flaş Kenan İmirzalıoğlu iddiası!

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolde yer aldığı, ikinci sezonu merakla beklenen 'Çukur' dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Show TV'de yayınlanan fenomen yapım hakkındaki söylentileri köşesine taşıdı.

Çukur'da flaş Kenan İmirzalıoğlu iddiası!

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolde yer aldığı, ikinci sezonu merakla beklenen 'Çukur' dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Show TV'de yayınlanan fenomen yapım hakkındaki söylentileri köşesine taşıdı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:23
Çukur'da flaş Kenan İmirzalıoğlu iddiası!

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolde yer aldığı, ikinci sezonu merakla beklenen 'Çukur' dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, Show TV'de yayınlanan fenomen yapım hakkındaki söylentileri köşesine taşıdı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çukur ve Kenan İmirzalıoğlu" başlıklı yazısı şöyle:
"Çukur'da (Show TV) Kenan İmirzalıoğlu ismi geçiyor. Kulisin aslı olduğunu düşünmüyorum.
Çukur dizisi Kenan İmirzalıoğlu'na, Kenan İmirzalıoğlu da Çukur'a ekstra bir şey katmaz.
Oturmuş dizilerde özellikle ana karakterlerden ziyade yan ve güçlü öyküsü olan karakterler diziye renk getiriyor. Hâl böyle olunca bu kulis çalışması iki tarafın da kriterlerinin altında kalıyor.
Ben yemedim, belki bir yiyen bulunur!"

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