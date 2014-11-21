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Çocukları Pazarlayan Kadın Suçüstü Yakalandı

Çocukları da fuhuşa zorlayan kadın suçüstü yakalandı.

Çocukları Pazarlayan Kadın Suçüstü Yakalandı

Çocukları da fuhuşa zorlayan kadın suçüstü yakalandı.

21 Kasım 2014 Cuma 18:40
Çocukları Pazarlayan Kadın Suçüstü Yakalandı
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Çocukları Pazarlayan Kadın Suçüstü Yakalandı

Batman’da fuhuş yapıp, çocukları da fuhuşa zorlayan kadın suçüstü yakalandı.

Batman’da 18 yaşından küçük kız çocuklarını fuhuşa zorlayan ve fuhuş için yer temin eden kadın, polisler tarafından suçüstü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Masası ekipleri, takibe aldıkları D.K. (33) isimli kadının fuhuş yaptığını ve küçük yaştaki kız çocuklarını da fuhuşa zorladığını tespit etti. Polisin yaptığı teknik takip sonucunda D.K.'nın fuhuş için ayarladığı eve baskın düzenleyen Ahlak Masası ekipleri, D.K.'yı suçüstü yakaladı.

Fuhuşa zorlanan 18 yaşından küçük kız çocukları için de Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma yaptığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadın, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. D.K., adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 

Son Güncelleme: 21.11.2014 18:42
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