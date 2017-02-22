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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

Çocuk Ağız Ve Diş Bakımında Annelere Tavsiyeler

Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Selma Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş bakımının sağlanması ve diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılması konularında anne-babalara çok iş düştüğünü ifade etti.

Çocuk Ağız Ve Diş Bakımında Annelere Tavsiyeler
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BAKIRKÖY HOSPİTADENT DİŞ HASTANESİ BAŞHEKİMİ KURTOĞLU: -"ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ BAKIMININ SAĞLANMASI VE DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIKLARININ KAZANDIRILMASI KONULARINDA ANNE-BABALARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

İstanbul, 22 Şubat 17 : Bakırköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Selma Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş bakımının sağlanması ve diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılması konularında anne-babalara çok iş düştüğünü ifade etti.

Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş bakımına yönelik yaptığı açıklamada, "Genel anlamda çocukluk çağında uygulanan koruyucu hekimlik uygulamaları, sürecin daha az zahmetli, daha az masraflı ve daha az ağrılı olmasını sağlar. Bu nedenle 0-18 yaş diş sağlığı ağırlıklı koruyucu hekimlik olmak üzere, tedaviler başta masraflı görünse de uzun vadede masrafların azalmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda ağız ve diş bakımının sağlanması ve diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılması konularında anne-babalara çok iş düştüğünü belirten Kurtoğlu, çocuklarda 6-8 ayda ilk süt dişlerinin sürmeye başladığını bildirdi.

Kurtoğlu, süt dişlerinin sürmesi ile birlikte temizlik işleminin de başladığını aktardı. Anormal bir durum yoksa ilk diş hekiminin muayenesinin 2 yaşına kadar bir kere yapılması gerektiğini, daha sonra kontrollerin düzenli olarak 6 ayda bir yapıldığını dile getiren Kurtoğlu, çocukların diş hekiminden korkmalarında en büyük etkenin anne, baba ve yakın çevredeki insanların diş hekimi hakkında konuşmaları, korkuları ve kötü hatıraları olduğunu vurguladı.

Özellikle diş hekimi korkusunu artıracak korkutmaların, tehditlerin çocukların korkularının yerleşmesine sebep olduğunu aktaran Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda çocuk daha önce hiç diş hekimine gitmemiş olsa bile diş hekimi korkusunu anne ve babasından öğrenebilir. Ağrısının giderildiğini, tedaviden sonra mutlu olduğunu söyleyen anne-baba, çocuğa çok daha olumlu bir mesaj vermiş olur. Aynı zamanda tedavi aşamasında diş hekimi ile kurulan iyi diyalog çocuğun diş hekimine alışmasına yardımcı olur. Böylece çocuk, diş hekimi ziyaretlerinin normal ve düzenli olması gerektiğini öğrenir.

Böyle yetişen bir çocuğun hayatı boyunca zaten dişleriyle sorunu olmayacaktır. Diş fırçalamayı öğretmenin en kolay yolu anne-baba olarak ona örnek olmaktadır. Ev içinde büyüklerin diş fırçalamasını izleyen çocuk, bu alışkanlığı daha kolay kazanır. Bunun ile birlikte özellikle akşam yatarken dişlerini fırçalayan anne-baba aynı zamanda çocuğun fırçalamasını da kontrol etmiş olur, hem de örnek davranış ile ona verilecek en iyi eğitimi verir. Çocukların kullanabileceği ürünler yeterince eğlenceli, renkli ve çocuklara hitap edebilecek ürünlerdir. Sağlıklı ürünler ve özellikle diş hekimin önerdiği ürünleri kullanmalıyız."

(AA/ÖZ/HÖ)

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