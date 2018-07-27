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Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...

Maltepe'de bir şahıs küçük yaştaki bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtardı ancak şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...

Maltepe'de bir şahıs küçük yaştaki bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtardı ancak şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:28
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...

Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti! Hastaneye kaldırılırken...

Maltepe'de bir şahıs küçük yaştaki bir çocuğu kaçırırken, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Çocuğu kaçıran zanlıyı polisler linçten kurtardı ancak şahıs hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Olay,Maltepe  Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B. (38) isimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaştaki E.B.'yi kaçırmak istedi. Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B., polisler tarafından kalabalığın arasından çıkarıldıktan sonra önce hastaneye götürüldü ancak burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada rahatsızlanan şahıs ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

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