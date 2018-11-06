Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor



Atina, 6 Kasım 18 :Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Aralık ayı başlarında Ankarayı ziyaret edeceği belirtildi.



Yunanistan’da yayaın yapan SKY TV kanalının Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip T Erdoğan’ın davetini kabul eden Çipras, gelecek ay Ankara’ya gidecek.



Aynı kaynaklara göre, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama işlemlerinden dolayı gerginleşen ortamı yatıştırmak amacıyla Erdoğan ile görüşmek isteyen Çipras’ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan kıta sahanlıklarının belirenmesini de gündeme getirmesi bekleniyor.

(NTV/FG)

