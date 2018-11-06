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Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor

Atina, 6 Kasım 18 :Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Aralık ayı başlarında Ankarayı ziyaret edeceği belirtildi.

Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor

Atina, 6 Kasım 18 :Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Aralık ayı başlarında Ankarayı ziyaret edeceği belirtildi.

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Çipras Ankara Ziyaretine Hazırlanıyor

Atina, 6 Kasım 18 :Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Aralık ayı başlarında Ankarayı ziyaret edeceği belirtildi.

Yunanistan’da yayaın yapan SKY TV kanalının Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip T Erdoğan’ın davetini kabul eden Çipras, gelecek ay Ankara’ya gidecek.

Aynı kaynaklara göre, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama işlemlerinden dolayı gerginleşen ortamı yatıştırmak amacıyla Erdoğan ile görüşmek isteyen Çipras’ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan kıta sahanlıklarının belirenmesini de gündeme getirmesi bekleniyor.
(NTV/FG)
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