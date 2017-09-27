Giresun’da vahşet! Eski sevgilisini arkadaşının evine girerken gördü! Cinsel organını kesip öldürdü



Giresun´da inşaat işçisi Hakan Ö., tartıştığı eski kız arkadaşı Nimet Y. ile onun sevgilisi Yusuf Akkaya'yı bıçakladı. Saldırıda Yusuf Akkaya öldü, Nimet Y. ise ağır yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Yusuf Akkaya´nın cinsel organının kesilmiş olduğu belirlendi.Olay, Osmaniye Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ö. bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Nimet Y.´nin, dönercilik yapan arkadaşı Yusuf Akkaya ile birlikte olduğunu öğrendi. Eski sevgilisini bir süre takip eden Hakan Ö., Nimet Y.´nin Yusuf Akkaya´nın evine girdiğini gördü. Bir süre sonra Hakan Ö. de eve girdi. Üçlü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hakan Ö., yanında bulunan bıçakla önce Yusuf Akkaya´yı, sonra da Nimet Y.´yi bıçakladı. Yusuf Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Nimet Y. ise sesleri duyarak gelen komşuların yardımıyla Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Yusuf Akkaya´nın cinsel organının kesilmiş olduğu belirlendi.İKİ YAKIN ARKADAŞIN ESKİ SEVGİLİ KAVGASI KANLI BİTİ: 1 ÖLÜ GİRESUN’DA MEYDANA GELEN OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN Y.A’NIN CİNSEL ORGANIN KESİK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.Polis, olayın ardından kaçan Hakan Ö.’yü arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.