Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi

Ankara'nın Polatlı İlçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi. Ayrıca küçük kızı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'i görerek jandarmaya ihbarda bulunan çoban İzzet Bükülmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Öte yandan küçük Eylül, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

MAHALLELİYLE EYLÜL'Ü ARADI

Uğur Koçyiğit'in, Eylül'ü kaybolduğu gün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği, Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE CESEDİ BULUNDU

Dün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

7 GÜNDÜR SORGULANIYOR

Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğit’in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.

AİLE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Acı haber sonrası yıkılan Yağlıkara ailesini, yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. Baba İbrahim Yağlıkara evlerinin önünde oluşturulan çadırda taziyeleri kabul edilirken, cenazenin bugün ikindi namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

ŞÜPHELİYİ OLAY YERİNDE GÖREN ÇOBAN KONUŞTU

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde, küçük kızı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'i görerek jandarmaya ihbarda bulunan çoban İzzet Bükülmez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

'HİÇ BAKMADI BANA'

İzzet Bükülmez, olay günü mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi. Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını belirten Bükülmez, şunları anlattı:

"Şüpheli, direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'Bu deli burada ne yapıyor?' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'Ben gelmedim' dedim. 'Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'Orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün?' dediler. 'Direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'Tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar."

Uğur Koçyiğit'i gördüğünde elektrik telleriyle uğraştığını söyleyen İzzet Bükülmez, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onunla uğraşıyordu. Ben 'Adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu.

CENAZESİ EVİNE GETİRİLDİ

Adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından Eylül'ün cenazesi Polatlı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Uzunbeyli Mahallesi'ne getirildi. Cenaze ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada küçük Eylül’ün cenazesini Yağlıkara ailesi ile yüzlerce vatandaş karşıladı. Baba İbrahim Yağlıkara ve eşi Şerife Yağlıkara, cenaze aracının kapısını açarak çocuklarının tabutuna baktı. Bu sırada anne Şerife Yağlıkara ve yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze daha sonra mahallede bulunan Uzunbeyli Camisi’ne götürüldü.

EYLÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eylül Yağlıkara için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına acılı baba İbrahim Yağlıkara, yakınları, Ankara Valisi Ercan Topaca, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Vali Topaca, "Annesine, babasına, köylülerine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük. Tabii suçsuz, günahsız yavrumuzu kaybettik. Hepimizin canı yanıyor. İçten içe ağlıyoruz. Bu hadise olmasaydı tabii çok daha güzel olurdu. Bunu yapan mutlaka bizim hukuk sistemimiz içerisinde cezasını en ağır bir şekilde çekecektir. Bu konuda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bütün devletimizi yönetenler; herkes bu acıyı derinden hissetti. Bu konuda herkes düşüncelerini söyledi. Bu cani, ona yardım edenler varsa hepsi cezasını en ağır şekilde çekecektir" dedi.

Vali Topaca'nın konuşmasından sonra cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Eylül'ün tabutu vatandaşlar tarafından mezarlığa götürüldü. Küçük Eylül, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.