Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Sultangazi ve çevresinden 30 kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırıldı. 'Kaşar ticareti yapacağız' deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolan bir kişi tarafından binlerce lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar "Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına başvurup, "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek para toplayan Ü.Ö.(28)'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa verilen ifadelerdeki iddialara göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., “Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek tanıdıklarından para topladı. Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu.

"ÇİFTLİK BANKLA DALGA GEÇİYORDUK AYNISI BAŞIMIZA GELDİ, BİZ BUNA KAŞAR BANK DİYORUZ"

Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, şunları söyledi:

"Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. 'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin lira para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki; aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Diğer mağdurlar da; biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış, en yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an 'Bulgaristan'a kaçtı' diye bir haber geldi. Çiftlik bankla dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz."

Ü.Ö.'nün yerel bir haber sitesi için çekilen çiğ köfte reklamında oynadığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.