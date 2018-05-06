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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de 40 yıldır bir çatışma ortamı olduğunu ve Kürt meselesinin çözümünün samimiyet ile parlamentodan geçtiğini söyledi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de 40 yıldır bir çatışma ortamı olduğunu ve Kürt meselesinin çözümünün samimiyet ile parlamentodan geçtiğini söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:47
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de 40 yıldır bir çatışma ortamı olduğunu ve Kürt meselesinin çözümünün samimiyet ile parlamentodan geçtiğini söyledi.

Yalova’da BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İnce, eğitim, ekonomi ve Kürt sorunu gibi bir dizi konuda strateji ve politikalarını açıkladı.
İnce, Kürt seçmene nasıl ulaşacağı yönünde bir soruya bu meseleyi "samimiyetle, parlamentoda, yalan söylemeyerek ve cesur adımlarla çözeceğini   belirti ve şunları kaydetti:
“DOKUNULMAZLIK KONUSUNDA PARTİMLE AYRI DÜŞTÜM”
"Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir. Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz? "Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz. Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok."
İnce, aday olduğunu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde 3-5 gün önce öğrendiğini belirtti.
'KADINLAR KIZMAKTA HAKLI'
İnce, dün Yalova mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Gel karşıma erkekçe dövüşelim" sözlerine gelen tepkilere yönelik soruları da yanıtladı.
İnce, bunun bir dil sürçmesi olduğunu ve kadınların kızmakta haklı olduklarını belirtti.
CHP adayı, "Dil sürçmesiydi. Onu 'yiğitçe dövüşelim, mertçe dövüşelim' diyecektim ama olayın stresiyle öyle çıktı ağzımdan" dedi.
Muhafazakar bir ailede yetiştiğini söyleyen İnce ayrıca, "Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Ben muhafazakar insanlarımızı anlayabilirim" diye konuştu.
İnce, eğitimi bilimsel ve laik niteliğine kavuşturacağını belirterek, öğrenciler için yurtlar inşa edileceğini ve verilen bursları artıracağını da belirtti.
Yargıyı’nın güvenilir hale getirilmesi halinde piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermiş olunacağını da dile getiren İnce, “ Başlangıç yeri yargı" dedi.
“100 YIL ÖNCENİN BİLE GERİSİNDEYİZ”
İşsizliğin arttığını, halk geçim sıkıntısı çektiğini belirten İnce, “100 yıl öncesinden bile gerideyiz'
diye konuştu.
İnce, parlamenter sisteme dönme vaadini de yineledi ve bununla ilgili görüşlerini şöyle aktardı:
"Biz şu anda 100 yıl öncesinden bile gerideyiz. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bir cumhurbaşkanı var Atatürk, hemen yanında bir İsmet Paşa var, başbakan. Genelkurmay başkanı var Fevzi çakmak, ekonomiden anlayan başbakan yardımcısı Celal Bayar var.
"4 KİŞİ VAR; ATATÜRK TEK BAŞINA DEĞİL. 90 YIL SONRA TEK ADAM VAR.
Bana yanındakileri sayar mısınız? Gidin sorun sokağa; bakanların ismini sorun. Bir kişi bakanların isimlerini söyleyemez. Neden? Önemsiz oldukları için. Bakanların isminin bilinmemesinin nedeni tek adamlık. Sayın Gül'ün adaylığı söz konusu olduğunda genelkurmay başkanı helikoptere binip baskı kurmaya gidiyor. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Buradan kurtulmamız lazım. Tek kişinin aklıyla 80 milyonu duvara çarptırırız biz."
 


Son Güncelleme: 06.05.2018 16:15
Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Ince
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