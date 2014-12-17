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CHP'liler Ayaklı Billboard Oldu

17-25 Aralık tarihlerini "Yolsuzluk Haftası" olarak ilan eden CHP, 30 kentte yolsuzluk afişleri asmak isteyince...

CHP'liler Ayaklı Billboard Oldu

17-25 Aralık tarihlerini "Yolsuzluk Haftası" olarak ilan eden CHP, 30 kentte yolsuzluk afişleri asmak isteyince...

17 Aralık 2014 Çarşamba 13:27
CHP'liler Ayaklı Billboard Oldu
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17-25 Aralık tarihlerini "Yolsuzluk Haftası" olarak ilan eden CHP, 30 kentte yolsuzluk afişleri asmak istedi. Ancak afişlere billboardlar dolu olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. CHP'liler bugün ayaklı billboard olup yolsuzluk afişlerini sokak sokak gezdirecek. İlk uygulama saban saatlerinde Başkent'te başladı...

17 Aralık'ın yıldönümü nedeniyle CHP, 30 ilde yolsuzluk konusunda afişler hazırlayarak billboard çalışması yapılmak istedi. Ancak başvuruların hiçbirinden olumlu yanıt alınamadı.

Billboardlar için 3 katı para istendiğini, bunu kabul etmelerine rağmen bilboardların CHP'ye verilmediğini ifade eden CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, " Ayın 17’siyle 21’i arası bütün billboardlar kapalıymış, ’21-28’i arasını ancak yer verebiliriz' dediler. Kendi paramızla, Türkiye ’de bir daha rezalet yaşanmasın diye billboard yaptırmak istedik ama olmadı. Hazırladığımız afişleri astıramadık" dedi.

Afişleri partililerin ayaklı billoard olarak taşıyacağını dile getiren Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Edirne'den Karsa'a kadar Türkiye'nin dörtbir yanında bu afişleri örgütümüz sokak sokak gezdirerek halka anlatacak. Özellikle hafta sonu etkinliklerimiz yoğun olacak.

Billboard yasaklarını aşamadığımız, Billboard kiralama fiyatının 3 katı ödeme yapmayı taahhüt ettiğimiz halde, billboardları kiralayamadığımız için, 17 Aralık Çarşamba günü bizler saat 10.30’da ayaklı billboardlarla birlikte Kızılay Meydanında, diğer arkadaşlarımız da Türkiye’nin her bölgesinde, her ilinde ayaklı billboardlarıyla meydanlarda, sokaklarda olacak, AKP’yi teşhir edecek, gerçek yüzünü gösterecekler.

Böylece, kaçak saraylara sığınsalar da, gece gündüz haram medyasından bağırıp, çağırıp hedef saptırsalar da rüşveti, kara para aklamayı ve yolsuzlukları gözlerden gizleyemeyecekler, unutturamayacaklar”

CHP, Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Sezgin Tanrıkulu’nun ortak imzaları ile TBMM Başkanlığı’na 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin ‘’Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele etme Haftası’’ ilan edilmesini öngören kanun teklifi de vermişti. 
Son Güncelleme: 17.12.2014 13:29
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