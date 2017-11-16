CHP’li Tanju Özcan’dan Egemen Bağış İddiası!



Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutuklu yargılanan ancak avukatlarının “5 gündür haber alamıyoruz” dediği Reza Zarrab için ABD'ye nota vermişti. Notada; Zarrab’ın ‘nerede’ olduğu sorulmuş ve ABD mercilerinden ‘izahat’ istenmişti. Türkiye’nin bu tarihi notasına CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’dan tepki geldi. Dün akşamki Meclis oturumunda gündem dışı söz alan CHP’li Özcan, “Zamanında askerimizin başına çuval geçirilirken verilemeyen nota şimdi neden verildi?” diye sordu. Özcan ayrıca AB eski Bakanı Egemen Bağış’ın KKTC vatandaşı olması ile ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.TBMM’deki oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen CHP milletvekili Tanju Özcan, Türkiye tarafından ABD’ye verilen ‘Reza Zarrab notası’na tepki gösterdi.“Duyunca ben çok heyecanlandım. ABD’ye nota vermişiz” diyen Özcan “Neden nota vermişiz biliyor musunuz? Bir vatandaşımızın can güvenliğinden endişe ediyormuşuz. 5 gündür haber alamıyormuşuz. Kimmiş bu vatandaşımız? Reza Zarrab. Vakti zamanında askerlerimizin başına çuval geçirdi bu Amerika. Nota veremediniz. ‘Verin’ dedik. ‘Müzik notası mı veriyoruz?’ dediniz. Askerlerimiz IŞİD tarafından yakıldı nota veremediniz. YPG’ye ABD silah verirken sadece meydanlarda konuştunuz, nota veremediniz. 5 gündür Reza Zarrab’tan haber alınamadığı için şimdi nota verdiniz. Nota bir ülkenin milli çıkarları için verilir. Şahsi çıkarları için verilmez. Hangi milli çıkarımızın zedelendiğini düşünüyorsunuz? Yargı merci önünde sizin rahatsız olacağınız bazı ifadeler vermesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Bunu açıkça ortaya koyalım” diye konuştu.Meclis’teki kabine bölümünde oturan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’a dönerek konuşan Özcan “Bu ne kıymetli vatandaşmış? 80 milyondan daha kıymetli kılan nedir?ABD tarihinde verdiğimiz ilk nota Zarrab’la ilgili. Zarrab’tan beklentimiz nedir? Utanç duyuyorum bir milletvekili olarak. Reza Zarrab’ın Türkiye’de yaptıklarını da biliyoruz. Nerenin vatandaşı olduğu bile belli değil.Sayın Bakan sizden Hükümet Sözcüsü olarak bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Zarrab’ın neyinden endişe ediyorsunuz. Malından mı canından mı söyleyeceklerinden mi? ” diye konuştu.AB eski Bakanı Egemen Bağış’ın KKTC vatandaşlığına geçmesine de değinen CHP’li Özcan “Tuhaf şeyler oluyor. Bakara-makara diye tweet atan Egemen Bağış aniden KKTC vatandaşı oluverdi.ABD’nin zaten vatandaşıydı. Şimdi KKTC sevdası nereden çıktı? KKTC interpolün üyesi değil. İnterpol’den bir karar çıksa KKTC vatandaşları bundan etkilenmeyecek. Çok mu şüpheli düşünüyoruz” yorumunda bulundu.